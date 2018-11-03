الدوري الإسباني.. برشلونة ينجو في الدقائق الأخيرة

قلب برشلونة تأخره إلى فوز أمام مضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف لهدفين السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ورغم افتتاح برشلونة التسجيل في الدقيقة (11) عن طريق نجمه الأوروغواياني لويس سواريز إلا أن الفريق المضيف تعادل في الدقيقة (35) بتسديدة بعيدة متقنة من لاعبه بوزو وتقدم في الدقيقة (57) بمتابعة من غارسيا.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق سجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة من تسديدة ماكرة.

وسجل سواريز، المتألق في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد تمريرة من ديمبلي، محققا الانتصار لبرشلونة الذي يتصدر الدوري بـ 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد.