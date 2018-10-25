الدوري الأوروبي: لاتسيو يسقط مرسيليا

تقلصت آمال مرسيليا الفرنسي وصيف النسخة الأخيرة بالتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد تعرضه لخسارة ثانية أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف مقابل ثلاثة أهداف الخميس ضمن المجموعة الثامنة.

وتجمد رصيد مرسيليا عند نقطة يتيمة، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى ست نقاط على بعد ثلاث نقاط من اينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر الذي حقق فوزه الثالث تواليا على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي بهدفين مقابل لا شيء.

وبكر لاتسيو بافتتاح التسجيل عبر مدافعه البرازيلي والاس برأسية إثر ركنية.

وأصيب ثلاثة مشجعين لمرسيليا ومشجع للاتسيو خلال مواجهات قبل المباراة بالقرب من المرفأ القديم، بحسب ما قالت الشرطة المحلية.