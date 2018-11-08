الدوري الأوروبي.. تأهل تشيلسي ولاتسيو

بلغ تشيلسي الدور الثاني في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس بفضل هدف سجله أوليفييه جيرو في مرمى باتي بوريسوف، بينما خرج أولمبيك مرسيليا وصيف البطل الموسم الماضي من دور المجموعات.

وأحرز المهاجم جيرو هدفه الأول هذا الموسم في الشوط الثاني ليقود تشيلسي للفوز بهدف نظيف على مضيفه باتي بوريسوف، وهو ما يعني تأهل الفريق اللندني من المجموعة 12 قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

لكن مرسيليا خرج بخسارته بهدفين لهدف أمام لاتسيو في المجموعة الثامنة. وكان هدفان من ماركو بارولو وخواكين كوريا كافيين لزيادة متاعب الفريق الفرنسي الذي خسر الآن أربع مباريات على التوالي بجميع المسابقات.

وتأهل لاتسيو إلى دور الـ32 ومعه إينتراخت فرانكفورت الذي أطاح منافسه القبرصي أبولون ليماسول بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وتأخر أشبيلية، وهو أنجح فريق في تاريخ البطولة بخمسة ألقاب، أمام مضيفه بلدية أكهيسار سبور الذي كان يلعب بعشرة لاعبين لكنه خرج منتصرا بثلاثة أهداف لهدفين في المجموعة العاشرة بفضل هدف متأخر سجله إيفر بانيغا من ركلة جزاء وضع حدا لآمال الفريق التركي في التأهل.

كما ودع أندرلخت، بطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1983، البطولة بخسارته بهدفين نظيفين أمام فناربخشه التركي في المجموعة الرابعة.

وشهدت روسيا مهرجان أهداف إذ حول سبارتاك موسكو تأخره بثلاثة أهداف لهدفين أمام رينجرز إلى تقدم بأربعة أهداف لثلاثة على الفريق الاسكتلندي في دقيقتين قبل مرور ساعة على اللعب. وانتصر الفريق الروسي في نهاية المطاف ليقفز للمركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط بالتساوي مع رينجرز.