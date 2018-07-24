الدوحة: نبحث تحويل العديد إلى قاعدة دائمة

أعلنت الدوحة الثلاثاء أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة "العديد" الجوية الأميركية إلى قاعدة دائمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن قطر تعمل حاليا "مع حليفها الاستراتيجي الأميركي، على رسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين مما يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة".

كما كشفت عن إطلاق مشروع جديد لتوسعة القاعدة يقوم على بناء "ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية".

ويقيم في قاعدة "العديد" نحو 10 آلاف جندي أميركي، وتنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات إلى تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة أخرى في دول في المنطقة بينها سورية والعراق.

وتأسست القاعدة في 2005، وتضم قطر قاعدة أميركية ثانية هي "السيلية" التي تستخدمها القيادة المركزية الأميركية مقرا للتحضير للعمليات العسكرية.