الدوحة: ملك السعودية يدعو أمير قطر لقمة مكة

تلقى أمير قطر تميم بن حمد رسالة خطية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي في مكة يوم 30 أيار/مايو الجاري، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية الأحد.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مع بدء شهر رمضان ترحيب المملكة "بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".



وقبل نحو أسبوعين، تلقى أمير قطر اتصالا تليفونيا من رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة "للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان". وكان هذا أول اتصال من نوعه بين أمير قطر وبين أي من قادة البحرين منذ قطع العلاقات بين البلدين.



وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق الإفراج عن زورق عسكري قطري وأربعة بحارة احتجزوا لمدة أسبوع تقريبا.