الدنمارك ترافق فرنسا للدور الثاني من المونديال

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة في مونديال روسيا بعد تعادله سلبيا الثلاثاء مع منتخب الدنمارك في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

ونجحت الدنمارك في خطف البطاقة الثانية في المجموعة بعد أن جمعت خمس نقاط لتواجه في دور الستة عشر كرواتيا التي احتلت صدارة المجموعة الرابعة، فيما ستواجه فرنسا ثاني المجموعة ذاتها (الأرجنتين أو نيجيريا أو آيسلندا).

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها حققت بيرو فوزا معنويا على أستراليا بهدفين نظيفين، ليودع كلا المنتخبن المونديال بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي.