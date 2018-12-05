الدنمارك تحول جزيرة حيوانات سكنا للاجئين

وتبعد جزيرة "ليندولم"، نحو ثلاثة كيلومترات من الشواطئ الدنماركية في بحر البلطيق، وهي غير مسكونة وكانت تستخدم منذ 1926 مركزا للحجر الصحي للحيوانات المشتبه بحملها أمراضا معدية.

تعتزم الحكومة الدنماركية أن تجعل من جزيرة "ليندولم" سكنا للاجئين الذين ترفض طلباتهم أو غير المواطنين المدانين بجرائم.

ونشرت وزيرة الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ على فيسبوك نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر ما مفاده أن غير المرغوب بهم في المجتمع الدنماركي سيتم نقلهم إلى "ليندولم".

ووافقت الحكومة في نهاية الشهر الماضي على ترحيل 100 لاجئ إلى جزيرة "ليندولم".

وتستهدف الحكومة تجهيز أماكن خاصة للاجئين على هذه الجزيرة بتكلفة تبلغ 115 مليون دولار، ويتوقع أن تكون جاهزة مع حلول عام 2021.

ورغم أن وزير المالية كريستان جنسن يؤكد أن هذه الجزيرة ليست سجنا، إلا أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان طالب بتمكنيه من مراقبة الوضع عن كثب خوفا من أي انتهاكات حقوقية.

وتواجه هذه الخطوة أيضا معارضة في الداخل، إذ يرى المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي حول الهجرة مارتن هنريكسن أن هذا القرار يعطي إشارة للعالم أن الدنمارك ليست مكانا ملائما للاجئين.

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وتمتلك الدنمارك تاريخا فيما يتعلق باتخاذ قرارات من هذا النوع تجاه اللاجئين، ولديها مقران خاصان لترحيل اللاجئين والمهاجرين، كما كانت قد أقرت قانونا يسمح بحجز الممتلكات الثمينة للمهاجرين للإنفاق على إقامتهم هناك.