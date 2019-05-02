الدفاع العراقية تحدد مكان تسجيل البغدادي

قالت وزارة الدفاع العراقية الخميس إن تحليلها لما ورد في المقطع الدعائي الذي بثه داعش مؤخرا يشير إلى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي كان متواجدا في مكان ناء تحت الأرض.

وذكر المستشار العسكري في وزارة الدفاع محمد العسكري في بيان نشر على صفحة الوزارة في فيسبوك أن "البغدادي ظهر في مكان يبدو أنه ملجأ تحت الأرض"، مضيفا أنه "لإخفاء ملامح المكان تم وضع ستائر على الجدران لإخفائها مع مجموعة من قيادات داعش".

وأشار إلى أن "الاجتماع الذي ظهر خلال تسجيل البغدادي الأخير كان مخصصا لتولي قيادات في داعش مناصب عوضا عن الذين قتلوا في المعارك الأخيرة والهاربين".

وتحدث البيان عن استراتيجية التنظيم خلال الفترة المقبلة بعد الهزائم التي تلقاها في العراق وسوريا. وقال العسكري إن "البغدادي يئس من استمرار دولة الخلافة المزعومة وسيستمر بحرب إرهابية على شكل حرب استنزاف".

خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقي قالت من جانبها إن أغلب قيادات التنظيم التي ذكرها البغدادي في خطابه المسجل، كانوا قد قتلوا في ضربة لطائرات عراقية على منطقة السوسة السورية العام الماضي.

ونشرت حسابات تابعة لداعش الاثنين الماضي ما وصفته بـ"رسالة مصورة من البغدادي" في أول ظهور له على ما يبدو منذ خمسة أعوام.

والمقطع إذا ثبتت صحته هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في 2014 بينما نشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.