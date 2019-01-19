الدفاع التركية: فصل 15213 عسكريا منذ 2016

أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 15 ألفا و213 عنصرا من فروع الجيش التركي، بينهم ضباط كبار ورتب مختلفة، منذ الـ 15 من تموز/يوليو عام 2016، وهو تاريخ المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت مسؤولة قسم الإعلام والاتصال في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الوزارة في العاصمة أنقرة، أنه تم خلال نفس الفترة، فتح تحقيقات مع 6 آلاف 838 ضابطا وعنصرا في الجيش التركي، وأن التحقيقات معهم مستمرة حتى الآن.

وتزعم السلطات التركية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "محاربة تنظيم فتح الله غولن" الذي يصنف في تركيا تنظيما إرهابيا محظورا، منذ المحاولة الانقلابية.

وتتهم السلطات التركية، جماعة غولان بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية.



