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الدفاع التركية: فصل 15213 عسكريا منذ 2016

جنود أتراك متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب يصلون إلى قصر العدالة في إسطنبول - أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 15 ألفا و213 عنصرا من فروع الجيش التركي، بينهم ضباط كبار ورتب مختلفة، منذ الـ 15 من تموز/يوليو عام 2016، وهو تاريخ المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت مسؤولة قسم الإعلام والاتصال في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الوزارة في العاصمة أنقرة، أنه تم خلال نفس الفترة، فتح تحقيقات مع 6 آلاف 838 ضابطا وعنصرا في الجيش التركي، وأن التحقيقات معهم مستمرة حتى الآن.

وتزعم السلطات التركية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "محاربة تنظيم فتح الله غولن" الذي يصنف في تركيا تنظيما إرهابيا محظورا، منذ المحاولة الانقلابية.

وتتهم السلطات التركية، جماعة غولان بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية.


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