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علوم و تكنولوجيا

الدرون لتوصيل الطرود الطبية

درون UPS

أعلنت شركة "يو بي أس" / (UPS) الأميركية خدمة جديدة لتوصيل الطلبات الطبية بين المنشآت الصحية عن طريق الدرون في مدينة رالي في نورث كارولاينا.

عملية نقل الطرود الطبية
عملية نقل الطرود الطبية

وتستطيع الدرون حمل عينات طبية بما في ذلك عبوات مخصصة لنقل الدم بين العيادة والمختبر بزمن لا يتجاوز ثلاث دقائق ونصف الدقيقة فيما تحتاج عملية النقل بالمركبة 30 دقيقة.

وتتوقع "يو بي أس" أن تقوم بـ 10 رحلات يوميا بين مبنى عيادة "واكميد" والمختبر الذي يبعد عنها مسافة 20 كيلومترا.

وتستخدم الشركة درون من نوع (Matternet’s M2 quadcopter) تستطيع حمل ما وزنه 2.3 كيلو غرام.

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