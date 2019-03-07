عندما تطير الدراجة من الخيال إلى الواقع

أعلنت شركة "جت باك أفيشن" نسخة محدودة من الدراجة الطائرة: 20 منها فقط للمدنيين والباقي للاستخدامات العسكرية.

وتشبه دراجة "سبيدر" في تصميمها تلك التي يستخدمها الأبطال الخارقون في الروايات والأفلام، وتستطيع التحليق لمسافة تتجاوز 1500 قدم، حسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشارت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا، إلى أن سرعة الدراجة تبلغ 241 كيلو متر في الساعة، شرط ألا يتجاوز وزن من يقودها 114 كيلو غرام، وهي مزودة بمحرك "توربيني".

ويمكن إجراء طلب مسبق لشراء الدراجة بدفع مبلغ 10 آلاف دولار، ولكن سيبلغ إجمالي ثمنها بحدود 380 ألف دولار، وستزودك الشركة بملابس وقبعة خاصة للحماية.

ويمكنك التحليق بهذه الدراجة لمدة 20 دقيقة ولديها خاصية مانع الاصطدام ضمن محيط 360 درجة حولها، ويمكنك ركوبها حتى في الأجواء الماطرة الخفيفة.

وتتطلب قيادة الدراجة الحصول على رخصة طيران من الدرجة الثالثة.