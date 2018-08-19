الداخلية السعودية: حوادث التزاحم في الحج مستبعدة

منذ فجر الأحد، بدأ أكثر من مليوني مسلم قادمين من مختلف بقاع الأرض أداء مناسك الحج، التي تستمر حتى الجمعة.

وتنطلق قوافل ومواكب أكثر من مليوني حاج بالتصعيد إلى مشعر منى لقضاء التروية والمبيت هناك.

وبعد الانتهاء من هذه الشعيرة، يتم تصعيدهم إلى عرفات، حيث سيقفون هناك الاثنين.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أضافت هذا العام تسهيلات جديدة للحجاج للحد من التزاحم خاصة خلال أداء شعيرة رمي الجمرات التي شهدت في السنوات الأخيرة تدافعا أدى إلى سقوط ضحايا، فضلا عن تعزيز إجراءات الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي "عادة ما ننشر أكثر من مئة ألف رجل أمن، لكن إذا تطلب الموقف لأي سبب كان، بإمكاننا نشر أكبر من هذا العدد، إذ يتوفر عدد كاف من رجال الأمن لضمان أمن الحج وانسيابية التنقل بين المشاعر".

وبددت سلطات الصحة المخاوف من انتشار أوبئة أو أمراض بين الحجيج، وقالت إنه لم يرد أي تقرير لمكاتبها عن أي إصابة بين الحجاج.

ومن بين مليونين يؤدون فريضة الحج هذا العام، فإن 1.7 مليون مسلم جاؤوا إلى المملكة من بلدان أخرى باعتماد توزيع الحصص الذي يتناسب مع عدد السكان.

التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة هذا العام، إذ أصبح كل حاج مرتبطا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS عبر سوار إلكتروني.