الخزانة: جمارك ترامب حققت 9 مليارات دولار

أدخلت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي تسعة مليارات دولار إضافية للخزينة الأميركية في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2018، لكن العجز لا يزال أعلى بنسبة 42 في المئة مما كان عليه في العام السابق، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة الأربعاء.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي تم جمعها في الربع الأول بلغ حوالي 18 مليار دولار، من 9.4 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي.

والمبلغ المحصل من الجمارك في كانون الأول/ديسمبر وحده تضاعف ليبلغ ستة مليارات دولار، وفقا لبيان الموازنة الشهري.

وعلى الرغم من الزيادة في الرسوم المحصلة، فإن العجز المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019 التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زاد بنحو 94 مليار دولار ليبلغ 319 مليار دولار وذلك بسبب زيادة في الإنفاق بلغت قرابة 100 مليار دولار، بحسب التقرير.

وشملت الزيادة في النفقات برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية، وبرامج الضمان الاجتماعي وكذلك الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى 18 مليار دولار زيادة في الفائدة على الدين العام، الذي بلغ هذا الشهر رقما قياسيا مقداره نحو 22 تريليون دولار.

وانخفضت عائدات الضرائب التي تم جمعها من الشركات 14 في المئة، في حين انخفضت على الأفراد 4 في المئة.

وفرض ترامب تعريفات جمركية صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، فضلا عن سلع أخرى مثل الألواح الشمسية والغسالات، في محاولة منه لحماية الصناعة الأميركية.