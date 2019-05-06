الخزانة ترفض تسليم إقرارات ترامب الضريبية

رفض وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الاثنين رسميا تسليم إقرارات الرئيس دونالد ترامب الضريبية إلى الكونغرس.

وقال منوشن في رسالة إلى رئيس لجنة الموازنة والضرائب في مجلس النواب ريتشارد نيل إن طلب الإقرارات الضريبية يفتقر الى هدف مشروع مؤكدا أن رفض تسليمها جاء استنادا إلى نصيحة وزارة العدل.

وكان نيل قدم طلبا بالوصول إلى الإقرارات الضريبية لترامب في أوائل نيسان/أبريل.

وقد يؤدي رفض وزارة الخزانة إلى بدء معركة قانونية حول الإقرارات الضريبية لترامب. ومن الخيارات الرئيسية المتاحة للديمقراطيين استدعاء ضباط مصلحة الضرائب، أو رفع دعوى قضائية.