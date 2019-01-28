الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن شركتين روسيتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ليل الأحد رفع العقوبات التي فُرضت في نيسان/أبريل على مجموعة "روسال" وشركة "إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركتين قلصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلا منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها. غير أن هذا القرار قد يثير الغضب في الولايات المتحدة، خصوصا في أوساط الديموقراطيين.

وأضافت الوزارة أن "الشركتين وافقتا أيضا على شفافية لم يسبق لها مثيل، من خلال السماح لـ(وزارة) الخزانة بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتهما".

غير أنها شددت في المقابل على أن العقوبات المفروضة على ديريباسكا لا تزال قائمة.