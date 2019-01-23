الخرطوم.. إصابات ومبادرات و'ضفائر'

وقال التجمع إن موكب الخميس سينطلق من 17 نقطة وسيسير باتجاه القصر الرئاسي لتسليم البشير "مذكرة الرحيل".

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة عن انطلاق مسيرات شاملة الخميس ضد نظام الرئيس عمر البشير.

على مواقع التواصل، وفي الشارع، تواصلت انتفاضة السودان الأربعاء.

وقال ناشطون إن قوات الأمن هي التي قامت بذلك خلال المظاهرات الأخيرة في منطقة بري بوسط الخرطوم.

وأثار انتشار صور على مواقع التواصل تظهر ضفائر شعر ملقية في الشارع استياء بالغا.

وقالت الناشطة الحائزة على جائزة وسام الشجاعة الأميركية حوا جنقو لـ "موقع الحرة" إن "النظام لم يكفه القتل والتعذيب بحق المتظاهرين، بل بلغت به الجرأة التعدي على حرائر السودان".

وأضافت "لكن كنداكات السودان (رمز محلي لنساء السودان) لن يتوقفن عن التظاهر. سيواصلن كفاحهن من أجل وطن يحترم حقوقهن".

'إصابات جديدة'

وأفاد ناشطون بوقوع إصابات جديدة وسط المتظاهرين خلال احتجاجات خرجت في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى مساء الثلاثاء، بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين.

وقالت حركة (التغيير الآن) المعارضة إن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في الحاج يوسف، شرق الخرطوم وأم بدة (غرب) ما تسبب في وقوع إصابات.