قلق أميركي بشأن البهائيين في اليمن

أعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق حيال تقارير موثوقة أفادت باستمرار الحوثيين في إساءة معاملة البهائيين في اليمن بشدة، واعتقالهم بشكل عشوائي، وتعذيبهم".

وأشارت الخارجية بيانها إلى الزعيم البهائي البارز المعتقل منذ 2013 حامد بن حيدرة، وقالت إن الحوثيين حكموا عليه في كانون الثاني/يناير 2018 بالإعدام على أساس مزاعم غير مؤكدة بالتجسس والردة.

ويرفض الحوثيون تقديم أدلة تدينه أو إطلاق سراحه، ورفضوا مؤخرا قبول طلب استئناف في قضيته، حسب بيان الخارجية التي أشارت إلى أن بن حيدرة خضع للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاعتقال.

وتابعت الخارجية أن الحوثيين استهدفوا عشرات البهائيين بتهم شبيهة بالتهم الموجهة ضد بن حيدرة، وبأخرى واهية على خلفية بانتمائهم الديني.

وشددت الخارجية على ضرورة إنهاء كل أشكال الإساءة والقمع وسوء المعاملة للبهائيين في اليمن.