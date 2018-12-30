الصين: مستعدون للعمل مع واشنطن

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الأحد إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين.

وقال لو كانغ المتحدث باسم الوزارة إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرت بـ"عواصف" من قبل، لكن العلاقة المتينة عادت بالنفع على البلدين فضلا عن تعزيز الاستقرار العالمي.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية بعدما أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره دونالد ترامب السبت أنه يأمل بدعم العلاقات الصينية الأميركية التي تتسم بالتنسيق والتعاون والاستقرار.