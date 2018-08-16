الخارجية الأميركية: على النظام الإيراني أن يوقف اضطهاد شعبه

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي تطال مدافعين عن هذه الحقوق والأقليات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت "إن النظام الإيراني يسجن الناس لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي ويسجن المدافعين عنهم".

ودعت شركاء الولايات المتحدة في العالم إلى الانضمام إليها في مطالبة النظام الإيراني بوقف اضطهاد شعبه بسبب ممارسته حقوقه وحرياته الأساسية.

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وحكمت محكمة الثورة الإيرانية على المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده (55 عاما) في حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.