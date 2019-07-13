الحوثيون يقررون إعدام 30 من الأكاديميين والسياسيين

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس عن قلق الولايات المتحدة البالغ من أحكام الإعدام الصادرة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران بحق 30 سجينا سياسيا في اليمن.

وقالت اورتاغوس إن الأحكام التي صدرت الثلاثاء (9 يوليو) استهدفت أكاديميين وشخصيات سياسية وإنها بنيت على اتهامات غير مثبتة وجاءت بناء على دوافع سياسية.

وأضافت أن بعض هؤلاء المحكومين شكوا من تعرضهم لانتهاكات جسدية خلال احتجازهم.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين ووقف كل الإجراءات العقابية التعسفية.

وكان التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية رصد انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان من جماعة الحوثي.

وشملت تلك الانتهاكات عمليات قتل غير قانونية بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.

وحسب التقرير، أدى نفوذ الحوثيين على المؤسسات الحكومية إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة اليمنية على إجراء التحقيقات.