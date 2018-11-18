الحوثيون يعلنون وقف الهجمات الصاروخية على السعودية

أعلن الحوثيون الأحد إيقاف هجماتهم بالصواريخ وبالطائرات المسيرة على السعودية والإمارات.

وأضافت الجماعة المدعومة من إيران في بيان أنها مستعدة "لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف إن كان (التحالف) يريد السلام للشعب اليمني".

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي بناء على "طلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث".

وكان غريفيث قال أمام مجلس الأمن الجمعة إنه يعتزم الدعوة إلى محادثات سلام "سريعا" بين اليمنيين في السويد في محاولة لإنهاء الحرب التي تدفع الملايين إلى شفير المجاعة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي دعت الخارجية الأميركية إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، وأكدت أن الوقت مناسب الآن للمضي قدما في محادثات سلام تنهي الحرب في هذا البلد.

وأعلنت الأمم المتحدة عن محادثات في جنيف في أيلول/سبتمبر، لكنها لم تعقد بعد مطالب تقدم بها الحوثيون في اللحظة الأخيرة.

​وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وأوقعت الحرب أكثر من 10 ألاف قتيل منذ ذلك الحين.