الحوثيون يعلنون بدء الانسحاب من موانئ الحديدة

أعلن الحوثيون السبت بدء "انسحاب أحادي الجانب" من ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة غربي اليمن، مؤكدين أنه يأتي نتيجة "لرفض" القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تنفيذ اتفاق السويد.

وأفاد محافظ الحديدة التابع لجماعة الحوثي محمد عياش في تصريح لقناة "الحرة" بأن الانسحاب بنحو خمس كيلومترات من موانئ الحديدة ومحيطها بدأ في موعده.

وأوضح عياش أن العملية انطلقت من مرفأي الصليف ورأس عيسى، وأن الموانئ تم تسليمها لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية ما بين 11 و14 من أيار/مايو.

والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب ورأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة الجنرال مايكل لولسغارد في بيان الجمعة إن "هذه الخطوة العملية الأولى على أرض الواعق منذ إبرام اتفاق الحديدة"، موضحا أن عملية انسحاب الحوثيين ستنتهي بحلول الثلاثاء.

وستتولى بعثة من الأمم المتحدة بقيادة الجنرال الدنماركي مراقبة انسحاب الحوثيين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شباط/فبراير التوصل إلى اتفاق ينص على انسحاب على مرحلتين من مدينة الحديدة وموانئها، لكن الاتفاق لم يطبّق.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الحوثيين رفضوا الانسحاب من الموانئ خشية أن تدخلها وتسيطر عليها قوات مرتبطة بالتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.