الحوثيون يزرعون الألغام في الحديدة

أفاد ثلاثة موظفين في ميناء الحديدة اليمني الأربعاء بأن المقاتلين الحوثيين بدأوا في وضع ألغام قرب مداخل الميناء الحيوي، في وقت يتواصل الهدوء على جبهات القتال في المدينة الساحلية لليوم الثاني.

وقال الموظفون الثلاثة لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إن الألغام وضعت قرب مدخلين للميناء الواقع في شمالي المدينة، وفي محاذاة سياج يحيط به.

وقال أحد الموظفين: "لم يتبق سوى بوابة دخول وحيدة إلى الميناء وهي البوابة الرئيسية المؤدية إلى شارع ميناء (عند الخط الساحلي الرئيسي) والتي تدخل منها الشاحنات".

وتمر عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وتخضع مدينة الحديدة لسيطرة الحوثيين منذ 2014، وتحاول القوات الحكومية بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية استعادتها منذ حزيران/يونيو الماضي.

واشتدّت المواجهات في بداية الشهر الحالي، وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تبعات توقف الميناء عن العمل.

وبعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة في الحديدة، أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص غالبيتهم من الحوثيين، تواصل الهدوء على جبهات القتال الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفاد مسؤولون في القوات الحكومية.

وهدأت المعارك في ظل جهود دبلوماسية تقودها لندن وواشنطن والأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في الأسابيع المقبلة في مسعى لإنهاء النزاع المتواصل منذ 2014 والذي قتل فيه أكثر من 10 آلاف شخص وتسبب بأزمة إنسانية كبرى.