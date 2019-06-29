الحوثيون: استهدفنا أبها وجيزان.. التحالف: أسقطنا مسيّرة مفخخة

قال الحوثيون إنهم استهدفوا مطاري جيزان وأبها في السعودية بطائرات مسيرة. وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات مسيرة هاجمت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بمطار جيزان، وعطلت الملاحة فيه.

من جانبه، صرح المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه منطقة جازان.

وجيزان هي العاصمة الإدارية لمنطقة جازان في أقصى جنوب غرب السعودية.

واتهم المالكي الحوثيين بإطلاق الطائرات بدون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".