الحوار بين الأديان.. البابا يزور المغرب

يبدأ البابا فرنسيس السبت زيارة إلى المغرب تتمحور فعالياتها حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، قبل أن يلتقي الأحد أتباع الديانة المسيحية التي تشكل أقلية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.

ويستقبل الملك محمد السادس البابا عند نزوله في مطار الرباط سلا. ويتوجهان إثر ذلك في موكب نحو مسجد حسان التاريخي المطل على نهر أبي رقراق في العاصمة المغربية، على أن يسير البابا في سيارته المكشوفة الخاصة والعاهل المغربي في سيارة ليموزين.

وتزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا. ويوجه كل من العاهل المغربي ورأس الكنيسة الكاثوليكية خطابا لحوالى 25 ألف شخص ينتظر حضورهم في ساحة مسجد حسان. ويحتمل أن توضع شاشات ضخمة خارج الساحة يبث عليها الخطابان إذا تجاوز الحضور سعتها.

ويتوجه البابا فرنسيس والملك محمد السادس بعد ذلك إلى القصر الملكي بالرباط حيث يجريان مباحثات ثنائية، قبل أن ينتقلا إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة في المدينة الجامعية بالعاصمة.

وقال الناطق باسم البابا أليساندرو جيزوتي "إنها المرة الأولى التي يُستقبل فيها البابا في معهد لتكوين الأئمة، إنه حدث له دلالات كبرى". ويشدد البابا باستمرار على رفض كل أشكال التطرف الديني.

ومن المقرر أن يلتقي البابا مساء السبت مهاجرين في مركز جمعية "كاريتاس" الكاثوليكية الخيرية حيث سيلقي كلمة. وأنشأت الكنيسة الكاثوليكية المحلية مراكز استقبال للمهاجرين في عدد كبير من المدن المغربية.



المصدر: أ ف ب