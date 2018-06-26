الحمى النزفية.. حالتا إصابة مؤكدة في العراق

قالت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء إن فرقها رصدت رسميا حالتين للفيروس المسبب للحمى النزفية في محافظة الديوانية، توفيت إحداهما فيما ترقد الثانية في المستشفى.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريحات صحافية، أن تحاليل أجراها مختبر الصحة المركزي العام أكدت الإصابة بالمرض، مشيرا إلى عدم وجود علاج فعال ومباشر للتعامل مع المرض.

والحمى النزفية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، لا سيما الدواجن والقوارض والماشية.

ودعت السلطات العراقية مربي الدواجن والماشية إلى الالتزام بالإجراءات الصحية ولبس القفازات باعتبار أن المرض ينتقل عبر الملامسة.

وتؤدي الإصابة بالفيروس في غضون أيام إلى "حمى نزفية" يليها تقيؤ وإسهال. ولا لقاح لهذا المرض الذي قد تبلغ نسبة الوفيات بسببه بين 25 و90 في المئة بين البشر.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية المواطنين تجنب بث الإشاعات والاعتماد على المعلومات التي توفرها السلطات.