الحكومة اليمنية ترحب باستئناف محادثات السلام

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخميس أنها مستعدة لاستئناف مباحثات السلام بعد دعوات من الأمم المتحدة وواشنطن للدخول في مفاوضات في غضون شهر.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية: "ترحب الجمهورية اليمنية بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن".

وأعربت الحكومة عن استعدادها "الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا".

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء أنه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في اليمن في غضون شهر، وذلك بعد ساعات على دعوة أميركية مماثلة.

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ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى إنهاء الحرب في اليمن، مطالبة خصوصا بوقف الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية على المناطق المأهولة.

وتتعرض الرياض لانتقادات كثيرة بسبب الحرب في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا، بحسب الأمم المتحدة.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعما للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدم الحوثيين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة في البلاد. ومنذ بدء علميات التحالف، خلف النزاع أكثر من 10 آلاف قتيل.

وباءت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم محادثات سلام في أيلول/سبتمبر الماضي في جنيف، بالفشل بسبب غياب الحوثيين.