الحكومة البريطانية تدعم اتفاق بريكست

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إن الحكومة أيدت مسودة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية (بريكست) الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في تصريحات للصحافيين من أمام مقر الحكومة أن "القرار الجماعي للحكومة هو أن على الحكومة الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".

وأضافت ماي في تصريحات بعد اجتماع دام أكثر من خمس ساعات للحكومة البريطانية أن "مسودة الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هي أفضل ما يمكن التوصل إليه".

وتابعت ماي أن "الخيارات أمامنا كانت صعبة، ولا سيما فيما يتعلق بدعم إيرلندا الشمالية".

وأشارت إلى أن اتفاق وزراء الحكومة على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان "خطوة حاسمة تمكننا من المضي قدما وإنهاء الصفقة في الأيام المقبلة".

ويشير مشروع الاتفاق إلى بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي وليس فقط إيرلندا الشمالية، الأمر الذي كانت اقترحته بروكسل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، بعد استفتاء شعبي أجري العام الماضي في بريطانيا.