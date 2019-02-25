الحظ العاثر يلاحقه الفائز بـ 1.5 مليار دولار

لا يزال سعيد الحظ الفائز بجائزة يانصيب ميغا مليونز بقيمة 1.5 مليار دولار في الـ24 من تشرين أول/ أكتوبر 2018، مجهول الهوية.

ولم يتقدم حتى كتابة هذا التقرير أي شخص بالبطاقة الرابحة لأكبر جائزة يانصيب، والتي بيعت في ولاية ساوث كارولاينا، حسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.

وأثيرت تساؤلات عديدة عن مصير البطاقة الرابحة ومالكها: هل أصيب الرابح بصدمة بعد تلقيه نبأ الفوز بـ 1.5 مليار دولار ما تسبب بموته؟، أو أنه لا يعلم أصلا بفوزه بالبطاقة معتقدا أن الحظ العاثر لا يزال يلازمه؟

ولا يزال أمام مالك البطاقة فرصة التقدم لأخذ جائزته حتى 19 نيسان/ أبريل، وفي حال عدم تقدم أي أحد بالبطاقة فإن الحظ العاثر سيلاحق أيضا صاحب المحل الذي بيعت فيه البطاقة، ويحرمه من الحصول على 50 ألف دولار كجائزة له أيضا.

وستصاب ولاية ساوث كارولينا بخيبة الآمل في حال عدم ظهور صاحب البطاقة، إذ إنها كانت تتوقع ضريبة دخل من الجائزة تقدر بـ 61 مليون دولار ما سيؤثر على خططها للإنفاق.

وإذا لم يظهر الفائز، سيتم توزيع الجائزة على 44 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن والجزر العذراء الأميركية.