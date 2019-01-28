الحضري: مستعد للانضمام إلى المنتخب المصري

أعلن حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، استعداده للانضمام للفريق الوطني مجددا خلال بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر العام الجاري.

وأكد الحضري (46 عاما) في تصريحات لقناة "أون سبورت" المحلية الأحد، أنه جاهز في أي وقت في حال طلب منه المنتخب الانضمام للفريق.

وقال حارس المرمى المصري: "طموحي أن أكون ضمن قائمة الـ 23 جندي، التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019".

وكان الحضري أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب مشاركته مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، حيث أصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة بعمر 45 عاما و161 يوما، عقب مشاركته في مباراة مصر والسعودية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 15 حزيران/يونيو و 13 تموز/يوليو.

يذكر أن الحضري حقق رقما قياسيا بعد مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية عام 2017 بالجابون، حيث أصبح أكبر لقب أكبر لاعب يشارك فى بطولة أفريقيا.