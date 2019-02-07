الحشد الشعبي يعتقل أوس الخفاجي

ألقت قوة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد الخميس القبض على أوس الخفاجي أمين عام "لواء أبو الفضل العباس"، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر إن القوة اعتقلت الخفاجي من منطقة الكرادة، وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن اعتقاله وآخرين بعد مداهمة لمقر اللواء.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان في وقت لاحق الخميس إنها أغلقت أربعة مقار "وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة".

وأوضحت أن من بين تلك المقار "مقرا تابعا لما يسمى لواء أبي الفضل العباس ويديره الشيخ أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة".

وأشار البيان إلى أن "القوة حاولت إغلاق المقر الأخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم".