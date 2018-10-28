الحزب الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة لانتخابات 2019

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الأحد، أن مرشح الحزب الحاكم لرئاسيات 2019 هو عبد العزيز بوتفليقة.

جاء هذا التصريح خلال إشراف ولد عباس، الأحد، على تنصيب محمد بوعبد الله رئيسا للكتلة البرلمانية لـ"الأفلان" خلفا لمعاذ بوشارب المنتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، بعد إعلان شغور هذا المنصب.

وقال ولد عباس إن بوتفليقة هو المسؤول عن حزب "الأفلان" الحاكم، وبالتالي "هو مرشح الحزب للرئاسيات"، موضحا أنه "ليس للحزب خيار آخر".

ولم يفصل بوتفليقة لحد الساعة في قرار ترشحه لعهدة خامسة من عدمه رسميا.

وسبق أن أعلن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة لرئاسيات 2014 خلال شهر فبراير من السنة نفسها.

وينقسم السياسيون والناشطون المدنيون في الجزائر بشأن ترشح الرئيس الحالي لعهدة خامسة، بين من يدعم هذا التوجه، على غرار أحزاب الأغلبية، وبين معارض له وضمنها أحزاب بالمعارضة وحركات مدنية مثل "حركة مواطنة".