الحريري يقدم للرئيس اللبناني تصورا لتوزيع الحقائب الوزارية

يتوجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الجمعة إلى القصر الجمهوري لينقل لرئيس الجمهورية ميشال عون تصورا كاملا حول توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، وفق ما أفادت به مراسلة قناة "الحرة" في بيروت.

وقالت إن التصور لن يتضمن أي مقاربة لأسماء وزراء، بل سيقتصر على الحقائب المتعلقة بحصة التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية.

وأشارت المعلومات إلى أن الحريري سيعقد في الساعات المقبلة سلسلة اتصالات ومشاورات حول تسمية الفرقاء السياسيين لأسماء الوزراء الجدد مع الحقائب الوزارية التي ستسند لهم على أن يتم التوافق عليها قبل مساء الأحد.

يذكر أن عقد التأليف الرئيسية تكمن في حصة كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ومسألة توزير شخصيات من خارج التمثيل النيابي.