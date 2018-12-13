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الحريري يأمل في تشكيل الحكومة بنهاية العام

سعد الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية العام، وذلك بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة.

وأوضح الحريري الذي كان يتحدث في تشاتام هاوس في لندن، أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مراحلها الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء المكلف: "ستشكل الحكومة قريبا، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية".

وكان الحريري قد حمل حزب الله في الشهر الماضي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وقال إن "هناك قرارا من قيادات الحزب" من أجل ذلك.

ويحاول الحريري تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي نظمت في مايو/أيار، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأحزاب.

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