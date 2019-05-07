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الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمثابة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني ما أسماه الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم.

كان الحريري يتحدث في تصريحات متلفزة عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري بينما تناقش الحكومة مسودة الميزانية.

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