الحريري: حزب الله يعطل تشكيل الحكومة

حمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الثلاثاء حزب الله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه قام بدوره وأن "التشكيلة جاهزة".

وقال الحريري في مؤتمر صحافي في بيروت خصصه للحديث عن أسباب تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة إن تشكيل الحكومة "لا يحتاج كل هذا الوقت" وإن "هناك قرارا من قيادات حزب الله بتعطيلها".

ويحاول الحريري تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي نظمت في مايو/أيار، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأحزاب.

وأكد الحريري أن الدستور اللبناني يمنحه وليس أي طرف آخر، صلاحية تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس البلاد. وقال إن "أيام التعطيل وصلت بحجم نصف الدين العام"، مضيفا أنه "في كل مرة نفتح بابا للتفاؤل يأتي أحد ويغلقه، هناك من لا يريد حكومة في البلد ومؤسسات دستورية ويعتقدون أن هناك طوائف تتقدم على الدولة".

ويضغط حزب الله الشيعي لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه الحريري. وأكد رئيس الوزراء المكلف في كلمته أنه الممثل الأقوى للطائفة السنية وأنه لا يحتكر هذا التمثيل كما اتهمه حزب الله، مشيرا إلى أنه يعلم أن هناك أطرافا سنية أخرى خارج حزبه.

وقال "يقال إننا أخذنا موضوع توزير سنة 8 آذار باستلشاق، بينما جوابي كان واضحا منذ اللحظة الأولى، ورفضي كان نهائيا من أول الطريق، وقلت منذ البداية إذا أصريتم على توزيرهم فأنا لا أريد مشاكل مع أحد فتشوا على غيري".

وتابع أن تشكيل الحكومة "اصطدم بحاجز كبير وأراه أكبر من سنة 8 آذار مع الاحترام للجميع"، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "عبر عن هذا الحاجز".

وقال إن حزب الله شارك في المشاورات "وإذا كان مصرا على توزيرهم فلماذا لم يسم أحدا من حصته؟".

