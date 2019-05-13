السودان.. قتيل في مواجهات أمام اعتصام القيادة

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في مواجهات بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم.

وقالت مصادر طبية في السودان إن عدد المصابين في المواجهات، يقدر بالعشرات بعضهم في حالة خطيرة.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إن هناك محاولة لفض الاعتصام من "بقايا النظام البائد".

ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي أي علاقة للقوات النظامية بالاعتداء الذي استهدف اعتصام القيادة الاثنين، وذلك في تصريحات لموقع الحرة.

وقال الكباشي إن القتيل هو أحد أفراد القوات المسلحة مشيرا إلى وقوع إصابات عديدة وسط القوات النظامية والمعتصمين.

وقال المتحدث انهم يعلمون الآن مع قوى الحرية والتغيير لتأمين مكان الاعتصام.

تحديث 21:22 ت.غ

اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير من أسمتهم "بقايا النظام السابق" بمحاولة فض "اعتصام القيادة العامة" وسط الخرطوم.

وقالت القوى السودانية إن قوات ترتدي زيا نظاميا حاولت إزالة المتاريس من ساحة الاعتصام وقامت بالتعدي على المحتجين بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وتحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع إصابات جراء تعدى قوات الأمن على المحتجين:

ونشر ناشطون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها تظهر قوات أمنية وهي تتعدى على المتظاهرين وتوقع إصابات بينهم:

ونددت قوى الحرية والتغيير بممارسات قوات الأمن ودعت المواطنين إلى تسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش "لحراسة مكتسبات الثورة".

ونشر ناشطون مقاطع مصورة إحداها لمتظاهرين خرجوا ليل الاثنين في منطقة بري وسط الخرطوم، في طريقهم إلى اعتصام الجيش، حسب الناشطين:

وينظم المتظاهرون في السودان اعتصاما أمام القيادة للعامة للجيش وسط الخرطوم، منذ السادس من نيسان/ أبريل الماضي، للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

لكن المحادثات بين قادة ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري تراوح مكانها بسبب خلافات.