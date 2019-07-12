إيران تقر بشن ضربات داخل العراق

أعلنت إيران الجمعة شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة، قرب الحدود مع منطقة كردستان العراق.

وذكر تقرير لوكالة تسنيم باللغة العربية وتغريدة لتلفزيون "برس تي.في" الإيراني، أن الضربات تجري على الجانب العراقي من الحدود، لكن البيان الذي نشر باللغة الفارسية اكتفى بالقول إن الضربات جرت على الحدود.

وأصدرت حكومة كردستان، الخميس، بيانا بشأن القصف المدفعي الإيراني وقالت إنه أدى إلى مقتل مواطنة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ودعت كردستان "القوات الإيرانية إلى وقف قصفها على أراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".

وتتكرر الاشتباكات في المنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق، المجاور قاعدة لها، مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.