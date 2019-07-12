الحرس الثوري يعلن ضرب "إرهابيين" في العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنه شن ضربات ضد "إرهابيين" في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الرسمي سيباه نيوز إنه "إثر أعمال إرهابية نفذتها جماعات مضادة للثورة في غرب البلاد وشمال غربها (...) تعرضت معسكرات ومراكز تدريب لإرهابيين لهجمات منذ الأربعاء" بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

وأصدرت حكومة كردستان، الخميس، بياناً بشأن القصف المدفعي الإيراني لمناطق داخل حدود الإقليم يومي الأربعاء والخميس أودى بحياة مواطنة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ودعت كردستان "القوات الإيرانية إلى وقف قصفها على أراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".