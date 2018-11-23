الحديدة.. الأمم المتحدة تسابق الزمن

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

بينما كان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يرحب خلال زيارته مدينة الحديدة، "بالنداءات الأخيرة التي تدعو إلى وقف القتال"، كان السكان يفرون من المدينة خوفا على حياتهم.

"خوف وذعر يطغى على السكان الذين بدأوا نزوحا كبيرا من المدينة خوفا من انفجار الوضع في أي لحظة"، هكذا قال أحد سكان مدينة الحديدة التي تشهد "هدوءا حذرا" بعد هدنة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.

ويضيف المصدر، الذي تحدث لـ"موقع الحرة" من داخل مدينة الحديدة وكان أحد مستقبلي غريفيث أثناء زيارته، أن الوضع الإنساني في أصعب حالاته بسبب "ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية لتردي العملة اليمنية".

وقال "أصبحت المدينة من أفقر محافظات الجمهورية رغم أن بها ميناء كان يدر الكثير من الأموال".

وتهدد المعارك في الحديدة إمدادات الغذاء التي تأتي عبر ميناء المدينة ويعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة في بلد فقير تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكانه، نصفهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة.

ويضيف المصدر "الناس يخافون من انفجار الوضع في أي لحظة، ويعلمون أنها هدنة أممية مؤقتة هشة، من حين لآخر نسمع قصفا متبادلا بين الأطراف المتصارعة".

استعدادات عسكرية

وتحاول القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية منذ حزيران/يونيو الماضي استعادة الحُديدة التي تضم ميناء حيويا تمر عبره غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين السكان.

وتحت ضغط دولي، أعلن التحالف والحكومة اليمنية وقف محاولة تقدمها في المدينة الأربعاء الماضي، في ظل دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وكشف مصدران من داخل الحديدة عن أن الحوثيين يرتبون حاليا صفوفهم وتصل إليهم تعزيزات وحشود، "مما يزيد الخوف والقلق لدى السكان الذين تزيد قناعتهم بأن الهدنة هي عبارة عن استهلاك ومضيعة للوقت"، بحسب أحد المصدرين لـ"موقع الحرة".

وقال العقيد أركان حرب بالجيش اليمني يحيى أبو حاتم والذي خدم في قيادة محور الحديدة لأربع سنوات سابقا لـ"موقع الحرة" إن الحوثيين يستغلون الهدنة الآن لزرع ألغام في المدينة، ووضع عدد كبير من قناصة الأفراد والمعدات والمدافع فوق الفنادق وبعض المدارس.

"مناورة"

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة إن المنظمة الدولية اتفقت مع الحوثيين على مفاوضات حول قيامها بدور رئيسي في ميناء الحديدة اليمني، لكن يحيى أبو حاتم يرى أن هذه الموافقة عبارة عن "مناورة ومراوغة"، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية عرضت مثل هذه الخطة قبل سنتين لكن الحوثيين رفضوها حينها.

وأضاف أبو حاتم "هذه موافقة مبدئية ولكن عندما يحين موعد التنفيذ سيتلكؤون ويتحججون، هم يحاولون أن يكسبوا وقتا من أجل التزود بالسلاح والعناصر، ومن الصعب أن يتركوا سلاحهم حتى آخر بندقية وآخر فرد".

وتوجه غريفيث إلى الحديدة من صنعاء التي وصل إليها الأربعاء، وناقش مع زعيم الحوثيين اليمنيين عبد الملك بدر الدين الحوثي "التسهيلات" لعقد مفاوضات السلام.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.

لكن أبو حاتم يرى أن الحوثيين لن يوقعوا على أي اتفاق.