الحديدة.. مقتل 10 جنود يمنيين رغم الهدنة

قتل 10 عناصر من القوات الموالية للحكومة اليمنية وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء اتفاق الهدنة قبل أسبوع، حسبما أفاد الثلاثاء مصدر في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مقتل عناصر في القوات الحكومية منذ بدء سريان اتفاق الهدنة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن المتمردين الحوثيين "خرقوا" اتفاق وقف إطلاق النار "183 مرة في محافظة الحديدة".

وتابع "حقيقة الأمر، للأسف، أن الحوثيين يسعون خلف رد فعل من قبل التحالف، ولا أحد يحاسبهم على ذلك"، مشيرا إلى أن التحالف لم يرد "رغم هذه الخروقات، ولم ينفذ أي غارة جوية أو يطلق قذيفة من مدفعية منذ بدء وقف إطلاق النار".

ويسري وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على الغالبية العظمى من أرجاء مدينة الحديدة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

ومن المقرر أن تنعقد الأربعاء في الحديدة أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت الذي وصل إلى الحديدة الأحد.

وقال المصدر في التحالف "نحن سعداء لوصول الجنرال كمارت لبدء الإشراف على تطبيق الاتفاق"، مضيفا "نتطلع لدعم جهوده".

وتابع "نأمل في أن ينجح، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة" التي تحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.