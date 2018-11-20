الحديدة.. عودة الهدوء لجبهات القتال

عاد الهدوء إلى جبهات القتال في الحديدة غربي اليمن صباح الثلاثاء بعد اشتباكات عنيفة اندلعت عند منتصف الليل، حسبما أفاد به سكان في المدينة التي تضم ميناء حيويا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان قولهم إن الاشتباكات في شرق المدينة توقفت مع ساعات الصباح الأولى.

وتلك أول اشتباكات عنيفة في المدينة التي تشكل شريان حياة لملايين السكان، بعد نحو أسبوع من الهدوء على جبهات القتال بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.

وذكر الحوثيون عبر وسائل إعلامهم أن المواجهات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة التي ترافقت مع غارات لطائرات التحالف، استمرت نحو أربع ساعات.

ولم يتبين بعد حجم الخسائر البشرية في صفوف الجانبين.

واشتدّت المعارك في الحديدة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن توقف القوات الحكومية محاولة تقدمها في المدينة الأربعاء الماضي، في ظل دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

ورغم توقف المعارك، لم يؤكد التحالف بقيادة السعودية رسميا وجود هدنة، وقال المتحدث باسمه تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين إن العمليات العسكرية مستمرة وإن التحالف يضرب خطوط إمداد الحوثيين.

وجاء تجدد المعارك العنيفة في وقت يستعد فيه مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لزيارة صنعاء لبحث فرص عقد محادثات سلام في السويد قبل نهاية العام.

وفي نيويورك، وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي الإثنين مسودة قرار حول النزاع اليمني تدعو إلى هدنة فورية في الحديدة وتمهل المتحاربين أسبوعين لإزالة كل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات إلى البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.