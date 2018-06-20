الحديدة.. التحالف يعلن السيطرة على المطار والحوثيون ينفون

قال التحالف بقيادة السعودية الأربعاء إن قوات الحكومة اليمنية أضحت تسيطر على مطار مدينة الحديدة، بعد معارك ضارية مع الحوثيين بدأت الأسبوع الماضي في المنطقة.

وقوبل هذا التأكيد من جانب الحكومة والتحالف بنفي من الحوثيين. إذ أفاد مراسل "الحرة" في اليمن مختار الشرفي نقلا عن مسؤولين في جماعة الحوثي بأن قواتهم "لا تزال تسيطر على مطار الحديدة، وسط محاولات قوات التحالف لدخول المطار".

وأعلن المتحدث باسم التحالف العسكري تركي المالكي في مقابلة تلفزيونية الأربعاء أن القوات الموالية للحكومة فرضت سيطرتها "التامة" على المطار، وتواصل مهاجمة جيوب الحوثيين بالقرب منه.

وفي تسجيل فيديو نشرته وكالة الانباء الإماراتية (وام) على حسابها في تويتر، قال قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن العميد الاماراتي عبد السلام الشحي " تم تحرير مطار الحديدة"، وأضاف "تم تطهير المطار بالكامل والسيطرة عليه".

#فيديو_وام | العميد الركن عبد السلام الشحي

قائد #قوات_التحالف_العربي في الساحل الغربي لليمن : السيطرة على #مطار_الحديدة و المناطق المحيطة به بأقل جهد و سط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.#تحرير_الحديدة pic.twitter.com/vvViwTYVTL — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 19, 2018

وأكد مصدر عسكري في القوات الموالية للحكومة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية السيطرة على المطار، وأعلن انتقال المواجهات إلى شارع الكورنيش المؤدي نحو ميناء الحديدة، على بعد نحو ثمانية كيلومترات.

وذكرت مصادر طبية يمنية في محافظة الحديدة أنه في الـ 48 ساعة الماضية، قتل 156 حوثيا وأصيب عشرات منهم في معارك في محيط وداخل المطار، بينما قتل 28 شخصا من القوات الموالية للحكومة، ما يرفع عدد قتلى الجانبين إلى 348 منذ بدء العملية الاسبوع الماضي.