الحديدة.. الإمارات تعلق عمليتها العسكرية

أعلنت الإمارات الأحد وقفا مؤقتا للعملية العسكرية في الحديدة لتسهيل انسحاب الحوثيين من المدينة من دون أي شروط.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر "نرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث للتوصل إلى انسحاب حوثي غير مشروط من مدينة الحديدة والميناء".

We welcome continuing efforts by UN Special Envoy, Martin Griffiths, to achieve an unconditional Houthi withdrawal from Hodeida city and port. We have paused our campaign to allow enough time for this option to be fully explored. We hope he will succeed. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 1, 2018

وتقود أبوظبي الحملة العسكرية باتجاه مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر بعدما جمعت ثلاث قوى تحت مسمى "المقاومة اليمنية"، لاخراج الحوثيين.

وتأمل الإمارات نجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة من "دون شروط".

وأضاف قرقاش "أوقفنا حملتنا مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل. ونأمل في أن ينجح غريفيث".

والتقى غريفيث الأسبوع الماضي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن، في إطار جهوده الدبلوماسية لتجنيب الحديدة المزيد من المعارك.

وطالب هادي بانسحاب كامل للحوثيين من الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على الميناء الذي يعتبره التحالف ممرا لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر.