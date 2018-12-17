اشتباكات في الحديدة بعد سريان الهدنة

اندلعت اشتباكات في الحديدة غرب اليمن بعيد دقائق قليلة فقط من بدء سريان اتفاق الهدنة، وفقا لما ذكره مسؤول في القوات الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المفترض أن يدخل اتفاق الهدنة الموقع بين القوات الموالية لحكومة هادي والمتمردين الحوثيين حيز التنفيذ مع بدء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال مراسل الحرة في صنعاء مختار الشرفي إن "الاشتباكات وتبادل القصف بين الأطراف المتنازعة في الحديدة لم تتوقف منذ ليلة أمس ولغاية اليوم".

وأضاف أن "الهدنة لم تتحقق لأن الاشتباكات كانت مستمرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وتابع "لا توجد مصادر موثوقة تؤكد من هو الطرف الذي يمكن أن يكون قد خرق اتفاق وقف النار".

ويتضمن الاتفاق سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزود بالمؤن. إضافة إلى وقف إطلاق النار في المحافظة.

كما اتفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز جنوب غرب البلاد التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.