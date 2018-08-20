مليونا حاج في عرفة عشية عيد الأضحى

يتوافد الحجاج المسلمون الاثنين إلى صعيد عرفات عشية عيد الأضحى لأداء أهم أركان مناسك الحج.

وبدأ الحجاج ليلا بالتوجه إلى عرفات من مشعر منى الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات، بعدما أدوا الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروة.

وبعد أمطار غزيرة مساء الأحد، يبدو الطقس حارا مع رياح.

ويؤدي أكثر من مليوني مسلم، بحسب الأرقام الرسمية، وصلوا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج في مدينة مكة بغربي السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم.

وبعد الوقوف في عرفة، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة فيما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

ويشكل الحج تحديا لوجستيا كبيرا للسلطات التي أعلنت الجمعة أنها مستعدة لتأمين حسن سيره.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكي" يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

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