الجيل الضائع.. هل أنت من مواليد 1977-1985؟

إن كنت قد ولدت في الفترة الواقعة بين عامي 1977 و1983، فأنت تنتمي لجيل فريد، حقاً. بحسب دراسة أجراها علماء من جامعة لويفيل الأميركية.

تسمى تلك الشريحة من المواليد (الزينياليون - Xennials)، وهي تعني الغرباء أو الضيوف أو من لا ينتمون لمكان أو زمان معينين، فهم ولدوا بعد أسلافهم من جيل X وقبل جيل الألفية Y، الذي فتح عينيه على حياة متطورة جداً.

أما جيل Xennials فقد رأى النور في فترة تحول نوعي نقلت البشر بعيداً عن طابع حياتهم التقليدي البسيط وألقت بهم فيما عرف لاحقاً بعصر "الديجيتال".

تقول هذه المغردة التي ولدت عام 1979 وتخرجت من الجامعة عام 1996 إن الزينياليون تحولوا نحو التكنولوجيا بسلاسة أكبر من الكثير من أبناء جيل X السابق لجيلها.