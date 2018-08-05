الجيش المصري: خسائر فادحة للمسلحين في سيناء

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت 52 مسلحا على الأقل خلال الأيام الماضية في شمالي سيناء المضطربة.

وذكر الجيش في بيان الأحد أنه اعتقل 49 مسلحا آخرين.

وأضاف أنه تم تدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا، وتفجير 64 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.

وافاد بأن غارات جوية أسفرت عن تدمير 32 عربة كان بها أسلحة وذخائر في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ولم يتسن التأكد من هذه التقارير بشكل مستقل، إذ أن الوصول إلى شمالي سيناء مقيد للغاية.

وتقاتل مصر المسلحين الإسلاميين منذ سنوات، لكن التمرد اكتسب قوة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام محمد مرسي عام 2013.

ويستهدف المسلحون بشكل أساسي قوات الأمن والمسيحيين.

وفي شباط/ فبراير، أطلقت مصر عملية أمنية واسعة النطاق تركز على شمالي شبه جزيرة سيناء، حيث نفذت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم داعش عشرات الهجمات خلال السنوات الأخيرة.