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الجيش الأميركي يتعهد بحماية حرية الملاحة في الخليج

مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز في شباط/فبراير 2015

تعهد الجيش الأميركي الأربعاء بالحفاظ على حرية الملاحة لناقلات النفط في الخليج بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز.

ونقلت "أسوشيتدبرس" عن الكابتن بيل أوربان، وهو ناطق باسم القيادة الوسطى في الجيش الأميركي CENTCOM، قوله إن القوات البحرية الأميركية والحلفاء الإقليميين "جاهزون لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للبضائع حيثما يتيح القانون الدولي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث الثلاثاء عن قدرة بلاده على إيقاف صادرات النفط في المنطقة كلها إذا منعت إيران من تصدير النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأشارت "أسوشيتدبرس" أيضا إلى رسالة بعثها الجنرال الإيراني قاسم سليماني للرئيس روحاني أثنى فيها على تصريحات الأخير. وقال سليماني، وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إن الفيلق "جاهز لتنفيذ الأوامر".

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