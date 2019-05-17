ألمانيا: سنستأنف مهامنا في العراق

قالت وزارة الدفاع الألمانية الجمعة إنها ستستأنف مهماتها التدريبية العسكرية في العراق، بعد يومين من تعليقها إثر تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت أن قرار الاستئناف جاء بعد "إعادة تقييم للوضع الأمني أجرته ​قوات التحالف الدولي في العراق وحدد أن مستوى التهديد قد انخفض".

وبناء على هذه المعطيات بات بإمكان الجنود الألمان مغادرة قاعدتهم وسيستأنفون قريبا مهامهم، وفقا لوزارة الدفاع الألمانية.

وعلقت ألمانيا عمليات التدريب العسكرية التي تجريها قواتها في العراق الأربعاء الماضي بعد تلقيها إشارات حول هجمات محتملة مدعومة من إيران حسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية.

ويوجد نحو 160 جنديا ألمانيا في العراق من بينهم 60 في معسكر التاجي شمال بغداد و100 في أربيل في إقليم كردستان العراق.